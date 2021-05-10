  • BIST 1.461
  • Altın 488,740
  • Dolar 8,2726
  • Euro 10,0573
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz

Galatasaray, Süper Lig’in 41’inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'da Falcao Denizli'de yok, Mostafa Mohamed belirsiz

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından çalışma sona erdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Galatasaray'da Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Kolombiyalı oyuncuya yapılan tetkikler sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir’in sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine başlandı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçı için saat 17.30’da Denizli’ye hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek. Galatasaray'da Radamel Falcao kamp kadrosuna alınmadı. Kafilede yer alan Mostafa Mohamed'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise son kontrollerin ardından belli olacak.

Galatasaray’ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:34
  • TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:23
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm: Lille, PSG'nin berabere kalmasıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkardı10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:22
  • Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: İsrail'in, Mescid-i Aksa'da yaptığı zulmü esefle kınıyoruz10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21
  • Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi!10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:10
  • Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:42
  • Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasman maçlarını yenilgisiz tamamlamak istiyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41
  • Galatasaray ile Denizlispor 42. maça çıkıyor10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:40
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti