Galatasaray'da Falcao takıma katıldı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Karantina süresi dolan ve testleri negatif sonuç veren Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao, takıma katıldı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde üç gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Koronavirüs sebebiyle karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testlerinde negatif sonuca ulaşılan ve Türkiye’ye döndükten sonraki testinde de negatif sonuç alan Radamel Falcao, sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı.

TAYLAN ANTALYALI FITIK AMELİYATI OLDU

Taylan Antalyalı, milli takım kampının ardından sağlık ekibi tarafından planlanan programı dahilinde başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı oldu.

Öte yandan milli takım kampından dönen Kerem Aktürkoğlu, bugün antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile sohbet etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.