Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında cuma günü evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Falcao takımdan ayrı çalışırken, Belhanda ise idmana katıldı.