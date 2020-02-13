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Galatasaray’da Falcao takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 22’nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray’da Falcao takımla çalışmalara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakada tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salon çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11’e 11 maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO TAKIMLA, SARACCHI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı düzelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Uruguaylı savunma oyuncusu Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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