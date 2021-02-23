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Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber: Takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Feghouli, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray'da Feghouli'den iyi haber: Takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da sakatlığı atlatan Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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