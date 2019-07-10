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Galatasaray'da Fernando ile yollar ayrıldı

Galatasaray, Fernando Reges'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'da Fernando ile yollar ayrıldı

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Galatasaray, Fernando Reges'in transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Haberde Fernando'nun da İspanyol ekibiyle anlaştığı, Sevilla'nın Galatasaray'a bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Endülüs ekibinin sarı-kırmızılılara ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olacağı da kaydedildi.

Galatasaray'a 2017 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fernando, sarı-kırmızılıların kazandığı son iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 47 maça çıkarken 4 gol attı, 4 golün de hazırlayıcısı oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu.

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