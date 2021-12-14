  • BIST 2.132,96
  • Altın 807.88042
  • Dolar 14.1662
  • Euro 15.972
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

12. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada Sivasspor soldan korner kazandı. Fajr'in direkt kaleye gönderdiği topa Muslera son anda müdahale etti.

26. dakikada Diagne'nin sol kanatta ceza sahasına kestiği topa kimse dokunamadı. Pozisyonu takip eden Feghouli'nin içeri gönderdiği top defansa çarparak uzaklaştı.

29. dakikada Yedlin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerine gitti.

31. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plasesinde, kaleci meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

33. dakikada topla birlikte ilerleyen Gradel'in ceza alanına girmeden çektiği şutta, kaleci Muslera uzanarak golü önledi.

35. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Soldan rakip ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nın altıpasa gönderdiği top kalecide kaldı.

47. dakikada Van Aanholt'un sol kanattan rakip ceza alanına yerden gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in ceza sahasına girmeden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

56. dakikada Van Aanholt'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Diagne'nin şutunda iyi yer tutan kaleci Ali Şaşal Vural, mutlak bir golü önledi.

65. dakikada Galatasaray kontra atakla tehlikeli geldi. Feghouli'nin sağ kanattan içeriye kestiği topu son anda fark ederek araya giren kaleci Ali Şaşal Vural, tehlikeyi önledi.

73. dakikada rakip ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Galatasaray defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera topa son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.

80. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Savunmanın arkasına gönderilen uzun topta Luyindama ile Muslera çarpıştı. Sağ kanada açılan topla buluşan Yatabare pasını Fajr'a çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

Karşılaşma başka pozisyon olmayınca ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle son erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecnun Otyakmaz: Hak ettiğimiz galibiyeti aldık13 Aralık 2021 Pazartesi 21:16
  • Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda derece alan milli sporcular Ankara'da coşkuyla karşılandı13 Aralık 2021 Pazartesi 18:26
  • Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu13 Aralık 2021 Pazartesi 16:23
  • UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu13 Aralık 2021 Pazartesi 15:49
  • Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı: Tekrar kararı alındı13 Aralık 2021 Pazartesi 15:40
  • Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor13 Aralık 2021 Pazartesi 14:48
  • Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler13 Aralık 2021 Pazartesi 14:41
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile fazla geçit vermedi13 Aralık 2021 Pazartesi 14:03
  • Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi13 Aralık 2021 Pazartesi 10:30
  • Beşiktaş 5 maç sonra kazandı13 Aralık 2021 Pazartesi 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti