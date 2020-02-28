Galatasaray'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 dar alanda pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Öte yandan, sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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