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Galatasaray'da iki ayrılık: Biletleri kesildi

Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar ve ortaya konan kötü futboldan sonra Galatasaray'da kaleci İsmail Çipe ve stoper Ahmet Çalık'in bileti kesildi.
Galatasaray'da iki ayrılık: Biletleri kesildi

Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçlar ve ortaya konan kötü futbol üç oyuncunun biletinin kesilmesine yol açacak gibi görünüyor. Kaleci İsmail Çipe ve stoper Ahmet Çalık’ın satılması için teknik heyetten karar çıktı.

Ayrıca Ozornwafor’un başka bir takıma kiralanması, Ömer Bayram’a gelen tekliflerin de değerlendirilmesi gündemde. Diğer taraftan transferde yerli operasyonu devam edecek. Fatih hoca elinde daha fazla alternatif olmasını istiyor.

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