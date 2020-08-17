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Galatasaray'da iki oyuncunun pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü

Galatasaray'da Kovid-19 testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Galatasaray'da iki oyuncunun pozitif çıkan Kovid-19 testleri negatife döndü

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

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