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Galatasaray'da iki sakatlık birden

Galatasaray'da Oghenekaro Etebo ile Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa maçında kasıklarından sakatlandığı bildirildi.
Galatasaray'da iki sakatlık birden

Süper Lig'de haftayı 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray'da iki isim birden sakatlandı.

Sarı - kırmızılılardan açıklamada Etebo ve Taylan Antalyalı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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