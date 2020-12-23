  • BIST 1.415
  • Altın 458,541
  • Dolar 7,6329
  • Euro 9,3000
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
»

Galatasaray'da kaptan direksiyona geçti

Galatasaray'da Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası yaralar çabuk sarıldı. Sarı kırmızılılar herhangi bir bocalama dönemine girmeden kaptan Arda Turan'ın önderliğinde zirvedeki gücünü tazeledi.
Galatasaray'da kaptan direksiyona geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Geçen cuma günü Karagümrük deplasmanında mağlup olan sarı kırmızılılar, kaptan Arda Turan'ın yıldızlaştığı karşılaşmada İzmir temsilcisini yenerek 26 puana ulaştı. Teknik direktör Fatih Terim, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada değil, tribündeydi ama tecrübeli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri Arda, hem attığı golle hem de oyunu yönlendirmesiyle sarı kırmızılıların Trabzonspor deplasmanına hasarsız geçmesini sağladı.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Kayserispor maçıyla başlayan, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında olumlu sonuç veren ancak Fatih Karagümrük deplasmanında işlemeyen sistem Göztepe maçıyla kabuk değiştirdi. Oğulcan'ın yerine Arda Turan, Emre Akbaba'nın yerine Belhanda görev yaparken, uzun toplar yerine pas oyununa dayalı hücum modeli izlendi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına oranla 134 daha fazla isabetli pas yaparken, 15 defa da kaleyi yokladı.

ROTA TRABZON

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularını tebrik ederken, sarı kırmızılılar bu maçı geride bırakıp şimdi Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik heyet, Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor'un artılarını ve eksilerini değerlendirip cumartesi gününe kadar sıkı bir çalışmaya girecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokyo Olimpiyatlarının yeni bütçesi 1,64 trilyon yen23 Aralık 2020 Çarşamba 09:17
  • Barcelona, Valladolid deplasmanında rahat kazandı23 Aralık 2020 Çarşamba 09:17
  • Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi23 Aralık 2020 Çarşamba 09:16
  • Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı23 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
  • Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: 0-122 Aralık 2020 Salı 18:20
  • Kasım ayında en çok Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi konuşuldu22 Aralık 2020 Salı 17:12
  • Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı22 Aralık 2020 Salı 17:06
  • Şenol Güneş'ten Özkan Sümer'e veda mesajı: Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur22 Aralık 2020 Salı 15:52
  • Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan Kovid-19'a yakalandı22 Aralık 2020 Salı 13:32
  • Lider Alanyaspor yarın Malatya'yı konuk edecek22 Aralık 2020 Salı 13:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti