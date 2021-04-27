Galatasaray'da koronavirüs şoku! 3 oyuncu birden

Galatasaray'da üç futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı, futbolcuların tedavilerinin başladığı belirtildi.

Galatasaray, 3 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur