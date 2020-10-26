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Galatasaray'da kritik toplantı başladı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.
Galatasaray'da kritik toplantı başladı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı kararı aldı.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Yaklaşık yarım saat önce başlayan toplantı devam ediyor.

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