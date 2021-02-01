Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda

Galatasaray, Süper Lig’in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin takımla birlikte antrenmana katıldı.