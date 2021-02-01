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Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda

Galatasaray, Süper Lig’in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin takımla birlikte antrenmana katıldı.
Galatasaray'da Mohamed ve Yedlin antrenmanda

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transferler DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed takımla birlikte ilk kez çalıştı.

Galatasaray, yarın akşam saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Medipol Başakşehir karşılaşacak.

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