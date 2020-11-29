  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
»

Galatasaray'da Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.
Galatasaray'da Muslera sahada adaptasyon çalışmalarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Aralık Salı günü devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-428 Kasım 2020 Cumartesi 21:22
  • Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları tamamlandı28 Kasım 2020 Cumartesi 15:26
  • Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz görevinden istifa etti27 Kasım 2020 Cuma 16:49
  • Hamit Altıntop, A Milli Takım'a güveniyor27 Kasım 2020 Cuma 16:49
  • Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi27 Kasım 2020 Cuma 16:48
  • Resmen açıklandı: Türkiye 2. torbada27 Kasım 2020 Cuma 15:07
  • Türkiye atletizmde 2021 yılında 4 balkan şampiyonasına ev sahipliği yapacak27 Kasım 2020 Cuma 15:05
  • Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu27 Kasım 2020 Cuma 14:54
  • Türkiye atletizmde 2021 yılında 4 balkan şampiyonasına ev sahipliği yapacak27 Kasım 2020 Cuma 14:27
  • Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi27 Kasım 2020 Cuma 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti