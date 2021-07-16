Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, bireysel koşulara başladı. Kaleci Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı.