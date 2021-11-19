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Galatasaray'da Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray'da Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, idman soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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