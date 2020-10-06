  • BIST 1.167
  • Altın 476,208
  • Dolar 7,7335
  • Euro 9,1147
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Galatasaray'da Muslera'nın lisansı çıkartılmadı

Galatasaray'da tedavisi süren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın lisansı çıkartılmadı.
Galatasaray'da Muslera'nın lisansı çıkartılmadı

Geçen sezon sakatlık yaşayıp ameliyat edilen ve bu sezonun ilk yarısında forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın adı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen 14 yabancı oyuncu arasında yer almazken, yerine 21 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor listeye eklendi.

Listedeki 14 yabancı futbolcu, Christian Luyindama, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Oghenekaro Etebo, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor, Younes Belhanda oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köln Stadı Türkiye A Milli Takımı'nı bekliyor05 Ekim 2020 Pazartesi 19:16
  • Arjantinli Diego Perotti Fenerbahçe'de05 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
  • Türkiye rekortmeni biatloncu Zana Öztunç, gözünü olimpiyatlara dikti05 Ekim 2020 Pazartesi 15:41
  • İstanbul Valiliği'nden Formula-1 kararı05 Ekim 2020 Pazartesi 13:53
  • Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!05 Ekim 2020 Pazartesi 10:12
  • Liverpool 7 yedi05 Ekim 2020 Pazartesi 09:26
  • Futbolda yaz transfer dönemi sona eriyor04 Ekim 2020 Pazar 11:35
  • Trabzonspor, Djaniny Semedo'yu transfer etti04 Ekim 2020 Pazar 10:25
  • Yeni Malatyaspor 'maça akreditesiz seyirci alındığı' iddialarını yalanladı04 Ekim 2020 Pazar 09:25
  • Manchester City, Leeds United deplasmanından 1 puanla döndü04 Ekim 2020 Pazar 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti