  • BIST 1.543
  • Altın 414,852
  • Dolar 7,1208
  • Euro 8,5373
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı

Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı.
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen A takım listesinde Omar Elabdellaoui'nin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı." denildi.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Terim'in derbi karnesi04 Şubat 2021 Perşembe 09:50
  • Derbide kartlar havada uçuşuyor04 Şubat 2021 Perşembe 09:49
  • İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli ve Atalanta berabere kaldı04 Şubat 2021 Perşembe 09:10
  • Barcelona, Granada'yı eleyerek Kral Kupası'nda yarı finale kaldı04 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • Liverpool sahasında Brighton and Hove Albion'a yenildi04 Şubat 2021 Perşembe 09:09
  • PSG, Nimes'i 3 golle yendi04 Şubat 2021 Perşembe 09:08
  • Mustafa Yılmaz: Hakem Ulusoy bir daha maç yönetmesin03 Şubat 2021 Çarşamba 22:43
  • Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından03 Şubat 2021 Çarşamba 22:22
  • Hatayspor, Malili Kone'yi kadrosuna kattı03 Şubat 2021 Çarşamba 16:33
  • Hatayspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Gustavo'nun dizinde ödem oluştu03 Şubat 2021 Çarşamba 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti