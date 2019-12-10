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Galatasaray'da operasyonun düğmesine basıldı

Sakatlığı geçen Emre Akbaba’ya kontenjanda yer açmak için bir Türk oyuncuyu kesin gönderecek olan sarı kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ı alırsa iki yerliye daha veda edecek.
Galatasaray'da operasyonun düğmesine basıldı

Galatasaray'da ocak ayında yapılacak revizyon sadece yabancıları değil, yerli futbolcuları da kapsayacak; devre arasında 1 ila 3 arasında Türk oyuncuyla yollar ayrılacak. İlk olarak, sakatlığını tamamen atlatan Emre Akbaba’ya 14 kişilik yerli kontenjanında yer açmak için bir isim gönderilecek. Ardından, devre arasında takıma katılacak futbolcu sayısı kadar yerli isimlere veda edilecek.

Ömer, Adem ve Şener kalacak

Ara transferde Demir Grup Sivasspor’dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ı almayı planlayan yönetim hedefine ulaşırsa, mevcut kadrodan üç oyuncu gönderilecek. Topun ağzındaki isimler Jimmy Durmaz, Selçuk, Emre Mor, Taylan, Emre Taşdemir ve Ahmet. Bu 6 oyuncudan en az biri ocakta takımdan ayrılacak. Buna karşılık, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı’nın ikinci yarıda kalmaları garanti.

Onyekuru’ya karşılık Mariano

Galatasaray’ın devre arasına dek oynayacağı maçlar ve yapılacak antrenmanlar, takımdan hangi futbolcuların gönderileceğini belirleyecek. Diğer yandan, yeniden kiralanan Onyekuru ve 28 kişilik TFF listesine yazılacak olan Linnes’in dönmelerinin ardından, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesi askıya alınacak ve bir yabancıyla yollar ayrılacak. Bu oyuncunun da Mariano olması bekleniyor.

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