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Galatasaray'da sakatlık şoku!

Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcular Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.
Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray'da Süper Lig'in 19. haftasında yapılan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor karşılaşmasına devam edemeyen Falcao ve Saracchi'nin MR'ları çekildi.

Gerçekleştirilen tetkiklerde sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen iki oyuncunun da tedavisine başlandı.

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