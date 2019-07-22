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Galatasaray'da Şener Özbayraklı depremi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı'nın ayak parmağında kırık tespit edildi.
Galatasaray'da Şener Özbayraklı depremi

Sarı kırmızılıların 3 yıllık sözleşme imzaladığı Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlık geçirdi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Şener Özbayraklı’nın sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde 1. parmak distal falanksta (baş parmak kemiği) non deplase (ayrılmamış) kırık hattı tespit edildi.

Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek."

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