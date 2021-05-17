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Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.
Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao

Ligde şampiyonluk yarışını son dakikaya kadar sürdüren ve averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ikinci olan sarı-kırmızılı takımda bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı stoper Marcao aldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 37 karşılaşmada forma giydi. Marcao, bu karşılaşmalarda toplamda 3 bin 325 dakika sahada kaldı.

Marcao'yu bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası için açıklanan geniş kadrosuna da giren Taylan Antalyalı izledi. Ligdeki 40 maçın 34'ünde formasını terleten genç orta saha oyuncusu, 30 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Taylan, toplamda 2 bin 693 dakika top koşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi alan üçüncü futbolcu ise Emre Kılınç oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen Emre, sahaya çıktığı 35 maçın 27'sine ilk 11'de başladı ve 2 bin 304 dakika süre buldu.

En golcüler Falcao ve Diagne
Galatasaray'da forma giyen 35 futbolcunun 17'si toplamda 77 gole imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncuları sürekli sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9'ar kez fileleri havalandırdı.

Bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed takip etti. Genç santrfor, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Ryan Babel 7, Younes Belhanda ile Kerem Aktürkoğlu 6'şar, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru 5'er, Emre Kılınç, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 4'er, Halil Dervişoğlu 3, Ryan Donk ile Sofiane Feghouli 2'şer, Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Jesse Sekidika da 1'er kez gol buldu.

Sezonu 80 golle tamamlayan Galatasaray'da 3 golü ise rakip oyuncular kendi kalesine gönderdi.

En hırçın da Marcao
Sarı-kırmızılı ekipte ligde oynayan futbolcular, bu sezon toplam 8 kez kırmızı, 74 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartla ihraç edilen oyuncular, Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Ryan Donk, DeAndre Yedlin, Marcao ve Oghenekaro Etebo oldu. Brezilyalı savunmacı Marcao, gördüğü 10 da sarı kartla takımın en hırçın oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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