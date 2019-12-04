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Galatasaray'da şok gelişme

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Mario Lemina şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp iki futbolcunun da sakatlandığını açıkladı.
Galatasaray'da şok gelişme

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Sofiane Feghouli ve Mario Lemina'nın uyluk sakatlığı yaşadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkikleri uygulanan oyunculardan Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar tespit edildiği bildirildi.

Mario Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma belirlendiği kaydedildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.

Tuzlaspor maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk ayağında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandığı bildirildi. Ana bölümünde taktik çalışma yapılan idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Şener Özbayraklı'nın, ilk bölümünde takımla çalışırken daha sonra sahada adaptasyon uygulamalarına devam ettiği vurgulandı.

Radamel Falcao'nun kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada, Ryan Babel'in ise fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı kaydedildi.

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