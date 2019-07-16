  • BIST 98.373
  • Altın 259,033
  • Dolar 5,7066
  • Euro 6,3990
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Galatasaray'ın simge isimlerinden olan Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı ekibe veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Goal Brezilya'nın haberine göre, bir süredir hem Brezilya Milli Takımı'nda hem de Galatasaray'da görev yapan 53 yaşındaki kaleci antrenörü Taffarel, ailesine daha yakın olmak ve ülkesine dönmek istediği için Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

Brezilyalı efsane ismin ayrılığı önümüzdeki günlerde açıklayacağı konuşulurken bu kararın ardından yalnızca Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istediği bildirildi.

Futbolculuk döneminde 1998-2001 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve unutulmaz Avrupa zaferlerinde takımın yıldız isimlerinden olan Taffarel, futbolu bıraktıktan sonra da sarı-kırmızılı kulüpte uzun süre görev aldı.

2011'de Fatih Terim'in gelişiyle sarı-kırmızılıların teknik ekibine katılan Taffarel, 2016 yılında takımdan ayrılırken 2018'de Fatih Terim'in geri dönmesiyle yeniden Galatasaray'a katıldı.

Taffarel, 1994'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın önemli isimleri arasındaydı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli yelkenci Okyanus Arıkan dünya üçüncüsü16 Temmuz 2019 Salı 10:28
  • Trabzonspor'un yeni transferini duyurdu16 Temmuz 2019 Salı 09:58
  • Ve Tyler Boyd resmen Beşiktaş'ta15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:48
  • Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım: 19:03 transfer mi geliyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:10
  • Ömer Bayram Galatasaray'dan ayrılıyor: İşte yeni adresi15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:06
  • Emre Mor kampa katıldı15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:27
  • Celil Yüksel Sivasspor yolcusu15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
  • Çağlar Söyüncü'den Beşiktaş açıklaması15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:38
  • Emre Mor'dan flaş paylaşım15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
  • Yusuf Yazıcı, Ağaoğlu'na Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söyledi14 Temmuz 2019 Pazar 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti