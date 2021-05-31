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Galatasaray'da sürpriz imza! Berkan Mahmut Keskin profesyonel oldu

Galatasaray'ın 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Berkan Mahmut Keskin, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da sürpriz imza! Berkan Mahmut Keskin profesyonel oldu

Galatasaray Kulübü, 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen sağ bek Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan 19 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Galatasaray Futbol Akademisi'ne 2016'da katılan Berkan Mahmut, bu sezon 19 yaş Altı Gelişim Ligi'nde 10 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu, ayrıca Futsal A Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

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