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Galatasaray’da Vincent Aboubakar gelişmesi

Galatasaray’da Vincent Aboubakar gelişme yaşanıyor. Aboubakar’ın G.Saray’da oynamayı istediği ve heyecanlandığını aktardığı bildirilirken yönetim Porto'ya yeni teklifte bulundu.
Galatasaray’da Vincent Aboubakar gelişmesi

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, fotvet bölgesine transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Vincent Aboubakar konusunda yaşanan gelişmeler sarı-kırmızı yönetimin yüzünü güldürdü. Kamerunlu forvetin yapılan ilk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin 27 yaşındaki golcü ile anlaştığı ve transferin kulüpler arasındaki pazarlıklara kaldığı öğrenildi.

Yapılan görüşmelerde futbolcunun menajerinin, Aboubakar’ın Galatasaray’da oynamayı istediği ve heyecanlandığını aktardığı bildirildi.

Taraflar maddi konularda anlaşırken Cim-Bom Portekiz ekibine de yaptığı teklifi revize etti. Buna göre Galatasaray satınalma opsiyonuyla beraber kiralamak istedikleri Kamerunlu golcü için fiyat yükseltti ve 3 milyon euroya kadar çıktı.

Sarı-kırmızılıların satınalma opsiyonu için ise 7.5 milyon euro teklif edildiği öğrenildi. Ze Luis’in transferinden sonra Aboubakar’ı gözden çıkaran Porto’nun ilk planda 2 sene daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu bonserviyle beraber satmak istediği belirtildi. Ancak Galatasaray dışında tecrübeli forvete ciddi bir teklif gelmemesi Cim-Bom’un elini güçlendirdi.

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