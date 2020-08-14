  • BIST 1.084
  • Altın 460,504
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başlandı. Bu bölümde denge, mobilizasyon, stabilizasyon ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-kırmızılılar, devam eden kısımda pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanda aralıklı olarak teknik ve interval koşular gerçekleştirilirken, ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik hedefli pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Ağustos 2020 Cuma 13:10
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti14 Ağustos 2020 Cuma 13:04
  • Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Elmas Lig'de piste çıkıyor14 Ağustos 2020 Cuma 10:18
  • Konyaspor Sehic'i kadrosuna kattı14 Ağustos 2020 Cuma 09:18
  • BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı14 Ağustos 2020 Cuma 09:17
  • Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Ağustos 2020 Cuma 09:16
  • Beşiktaşlı futbolcu Lens: Şampiyon olmak istiyorum14 Ağustos 2020 Cuma 09:16
  • MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Ağustos 2020 Cuma 09:15
  • MKE Ankaragücü sezonu açtı14 Ağustos 2020 Cuma 09:14
  • Medipol Başakşehir Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı13 Ağustos 2020 Perşembe 15:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti