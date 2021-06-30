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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde iki grup halinde dar alan oyunları üzerinde durdu. Son bölümde ise dayanıklık koşuları yapan futbolcular, soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.

Milli takımlarına davet edildikleri için izinli olan oyuncular James Ozornwafor ve Kerem Aktürkoğlu, takımımızın yeni sezon hazırlıklarına katıldı. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed’in ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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