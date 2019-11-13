Galatasaray'dan 30 yıl sonra bir ilk

Galatasaray, ligde son 30 sezon dikkate alındığı zaman 11. haftalar sonunda ilk kez ilk 4 sıra içerisinde hiçbir hafta boyunca yer alamadı.

Süper Lig'de 11. hafta sonunda 1. sıradaki Alanyaspor ile 8. sıradaki Beşiktaş arasında sadece 3 puan olması, bize ligin sonunun tarihi bir finale sahne olacağının da sinyallerini veriyor gibi.

İlk 11 haftalık performans ele alındığında, beklentilerin altında kalan eski şampiyonlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve daha iyi puan alması beklenen Trabzonspor'un, inişler ve çıkışların ardından benzer tablolarla karşımıza çıktığını görüyoruz.

Galatasaray, Süper Lig'de son 30 sezon dikkate alındığı zaman 11. haftalar sonunda ilk kez ilk 4 sıra içerisinde hiç bir hafta boyunca yer alamadı. Galatasaray, 1989-1990 sezonunda 11. haftalar sonunda ilk 4 sırada hiç yer alamamış ve söz konusu sezonun 12. haftasında ilk kez 4. sıraya oturmuştu.

BEŞİKTAŞ TARTIŞMALARDAN YARIŞA GİRDİ

Abdullah Avcı ve yeni bir yapılanma ile sezona başlayan Beşiktaş, Fikret Orman'ın da seçim kararı almasının ardından gündemini bir anda saha dışına çevirdi ve ilk haftalarda kabus gibi bir futbol sergiledi.

Ligde ilk bölümde 16. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, yeni başkan Ahmet Nur Çebi'nin doping etkisinde hamleleri ve Abdullah Avcı'nın müdahaleleri ile 5 haftada önemli bir çıkış yakalayarak tekrardan yarışa dahil oldu.

FENERBAHÇE ZİRVEDEN HİÇ KOPMADI

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve ilk iki haftayı lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, sonrasında biraz tökezlese de 11 hafta sonunda ilk 5 sıranın dışına hiç çıkmadı.

Ersun Yanal ile birlikte bu sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, sadece 7. haftada sürpriz Antalyaspor maçının ardından 5. sıraya kadar geriledi ancak sonrasında tekrar açılış performansına döndü.

GALATASARAY HENÜZ İLK 4'Ü GÖREMEDİ

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, "Şampiyonlar Ligi'nde başarı" parolasıyla başladığı ve birçok oyuncuyu kadrosuna kattığı sezonun üçte birlik bölümünde hiç beklemediği sonuçlarla karşılaştı ve milli araya 6. sırada girdi.

Taraftar oyuncu gerginliğinin hat safhaya çıktığı ve takım içinde problemler olduğu Fatih Terim tarafından da açıklanan sarı-kırmızılılar, 11 hafta boyunca henüz ilk 4 sırada yer alamadı.

TRABZONSPOR ZİRVEYİ KOVALIYOR

Zaman zaman oyndığı oyunla "bu sezon şampiyon Trabzonspor olabilir" mesajını veren bordo-mavililer, bazı haftalarda ise "tanınmaz" şekilde karşımıza çıktı.

Ünal Karaman ile birlikte önemli transferler yapan Trabzonspor, 11 haftada ilk 8 sıra içinde salınıp dururken, araya da 3. sırada giriş yaptı.

EN UZUN SÜRE ALANYASPOR

Ligin ilk bölümünün en güzel sürprizlerinden biri olan Alanyaspor ise, 11 haftalık dönemde en uzun süre liderlik koltuğunda yer alan takım oldu.

3. haftadan 10. haftaya kadar zirvede yer alan Akdeniz ekibi, Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilginin ardından yerini Sivasspor'a devretti. Sivasspor ise bu sezon ilk kez lider oldu ve en azından 2 hafta "en güzel koltukta" oturmayı garantiledi.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 HAFTADIR DÜŞME HATTINDA

Milli araya girerken ligin düşme hattında ise Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Kayserispor yer alıyor.

Antalyaspor'u 6-0 mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetine imza atan Gençlerbirliği, ilk haftanın ardından 10 hafta boyunca küme düşmesinden potasından kendini sıyıramadı.