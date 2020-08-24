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Galatasaray'dan 6-2'lik galibiyet

Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün 19 Yaş Altı Takımımız ile antrenman maçı yaptı.
Galatasaray'dan 6-2'lik galibiyet

Galatasaray Futbol A Takımı Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki maçı 6-2 kazanırken golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.  

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takımımız adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de doksan dakikayı birer asistle tamamlamış oldu.  

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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