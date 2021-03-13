Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'dan veda mesajı: Sizleri asla unutmayacağım

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda, veda mesajında, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, veda mesajı yayımladı.

Belhanda, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e, takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu, ayrıca paylaşımında sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ve futbolcularıyla çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.

Belhanda, 2017-2021 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da tüm kulvarlarda 131 maçta 22 gol attı.