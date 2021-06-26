  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle

Galatasaray Kulübü, "Basketbol AŞ" kurarak yönetimini ana sponsor olan NEF'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'a verdi.
Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol AŞ kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımı'mız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak." denildi.

Galatasaray camiasına bir söz verdiklerinin kaydedildiği açıklamada, "Şimdi bu sözü tutma zamanı. Yenilmez Armada artık NEF sponsorluğunda yeni başarılar için sahaya çıkacak ve çok şey başaracak. Basketbol ana sponsorumuz NEF." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Kulübünün kongresi başladı25 Haziran 2021 Cuma 12:17
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de yapılacak25 Haziran 2021 Cuma 12:14
  • Milli yüzücüler Tokyo Olimpiyatları'nda başarıya kulaç atacak25 Haziran 2021 Cuma 11:29
  • Formula 1'de sıradaki durak Avusturya25 Haziran 2021 Cuma 10:27
  • Saran'dan Aziz Yıldırım'a sert tepki! 'Kınıyorum'25 Haziran 2021 Cuma 10:07
  • Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'ın sözlerine sert eleştiri 25 Haziran 2021 Cuma 09:47
  • Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu aday listesini açıkladı25 Haziran 2021 Cuma 09:18
  • Yeni Malatyaspor'dan, sözleşmesi biten 7 futbolcuya teşekkür24 Haziran 2021 Perşembe 22:28
  • Samsunspor’da Mehmet Altıparmak dönemi resmen başladı24 Haziran 2021 Perşembe 20:32
  • Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e ziyaret24 Haziran 2021 Perşembe 20:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti