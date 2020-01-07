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Galatasaray'dan Belhanda kararı!

Galatasaray’da devre arasında satılması planlanan ve bonservisiyle transfer bütçesi oluşturacağı söylenen Belhanda için herhangi bir teklif bulunmaması, sarı-kırmızılıların planlarını bozacak.
Galatasaray'dan Belhanda kararı!

Galatasaray'da satılması planlanan Belhanda için gerçek ortaya çıktı.

Faslı hücum oyuncusu için herhangi bir teklif bulunmaması, sarı-kırmızılıların planlarını bozacak.

Faslı futbolcu için şu ana kadar kulübe bir teklifin gelmediği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajerliğini yapan Willian D’Avila’ya, çalışmalarına hız verip futbolcuya kulüp bulmasını söyledi.

Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun yüksek maaşından kurtulmak ve yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Cim-Bom’un, bonservisi konusunda beklentileri aşağı çektiği ve 5 milyon euroya bile razı olduğu bildirildi. 

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