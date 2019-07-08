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Galatasaray'dan defansa takviye

Yedek kulübesini güçlendirmek için yerli futbolcu transferine ağırlık veren Galatasaray sürpriz bir isimle daha imza aşamasına geldi.
Galatasaray'dan defansa takviye

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, RB Leipzig tarafından serbest bırakılan Atınç Nukan'a göz dikti. 25 yaşındaki oyuncuyu stoper rotasyonunda kullanmak isteyen deneyimli teknik adam futbolcuyu bizzat arayarak Galatasaray'a gelmeye ikna etti.

Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Atınç'ın siyah-beyazlıların görüşmeleri ağırdan almasından dolayı rahatsız olduğu ve menajerine Galatasaray'la temasa geçmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önümüzdeki günlerde Atınç Nukan'ın menajeriyle bir araya gelerek transferi resmiyete dökeceği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar Atınç'ı yıllık 5 milyon TL'ye razı etti.

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