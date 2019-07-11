Galatasaray'dan Okan Kocuk hamlesi

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray, kaleye de bir takviye yapmayı planlıyor.

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadale edecek olan Galatasaray uzun maratonda Muslera'nın yanına bir takviye daha yapacak.

Sarı kırmızılılar daha önce ilgilendiği ​Bursasporlu Okan Koçuk defterini kapatmadı. Muslera'nın alternatifi olacak genç bir kaleci arayan G.Saray yönetimi daha önce de gündeme gelen 23 yaşındaki file bekçisi için Bursaspor'la yeni bir görüşme yapacak.

Yönetimin Okan için yeni bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.