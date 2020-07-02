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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması: Görüşmeler devam ediyor

Onyekuru, sözleşmesi bitince Monaco tarafından geri çağırılmıştı
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması: Görüşmeler devam ediyor

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması için kulübü Monaco ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC’nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."

Sözleşmesi bitince geri çağırılmıştı

Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco Kulübü tarafından takıma geri çağırılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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