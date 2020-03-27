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Galatasaray'dan son dakika açıklaması: Test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray'dan son dakika açıklaması: Test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yusuf Günay, Twitter hesabından, "Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." paylaşımını yaptı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da, "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan başkan yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen başkan yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in de yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. 

Beşiktaş'tan Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı 
Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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