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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bugün İstanbul'da

Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'nun orta saha oyuncusu Gustavo Assuncao'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Bugün İstanbul'da

Galatasaray Famalicao'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Transferin bitmesine saatler kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı futbolcuyu Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı. Aslan, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer etti.

21 yaşındaki futbolcu, Famalicao ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı. Assunçao geçtiğimiz sezon ise 28 müsabakaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.
Gustavo Assunçao bugün İstanbul'da olacak.

Gustavo Assunçao kimdir?

Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu Gustavo Assunçao. 21 yaşındaki futbolcu Brezilyalı. Assunçao, Portekiz liginin gelecek vadeden futbolcuları listesinde yer alıyordu.

Maç: 58
İsabetli pas: 2096
Pas %: 86
Kazandığı ikili mücadele: 250
Top kapma: 54
Sahipsiz top kazanma: 271.

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