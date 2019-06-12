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Galatasaray’ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı.
Galatasaray’ın borcu açıklandı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu açıkladı. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların 31 Aralık 2018’de borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, konsolide borç alacak farkı ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ilan edilmişti.

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