Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça çıktı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi.

9. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

13. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı.

21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan ceza sahası içine giren Salibur'un şutunda Muslera'nın çeldiği top, Ndao'nun önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

62. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Fernandes, ceza sahası önünde Koray Altınay'dan kaptığı topu Babel'e gönderdi. Hollandalı oyuncu ceza sahası içinde rakibini geçerek altı pas önünde şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

82. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Muhammed topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal etti.

90+3. dakikada Sobiech'in pasında defansın arkasına sarkan Balkovec, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Muslera topu çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye, Fatih Karagümrük de 49'a yükseltti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek.

Babel 4. golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü, Fatih Karagümrük'e attı.

Babel, karşılaşmanın 62. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hollandalı oyuncu, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Helenek Yeni Malatyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

Yedlin sakatlandı

Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lens ile mücadeleye giren Yedlin, acı içinde yerde kaldı. Saha kenarına alınan ve tedavisi gerçekleştirilen ABD'li oyuncu, 26. dakikada tekrar oyuna girdi. Yedlin, 1 dakika sonra ise kendini yere bıraktı ve oyundan alındı. 28. dakikada Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Donk kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Ryan Donk, mücadelenin 79. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Sobiech, Donk ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında kenara geldi ve pozisyonu izledi. Ali Palabıyık, pozisyonu izledikten sonra Donk'a kırmızı kartını gösterdi.

Babel cezalı duruma düştü

Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart ceza sınırında bulunan Ryan Babel, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Babel, Galatasaray'ın Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Farioli: Oyuncularım çok iyi bir maç çıkarttı

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın başında zorlu anlar yaşasak da oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu. "Hafta içinde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok iyi bir maç çıkarttı. Tüm ekibe, hazırlıkları ve ortaya koyduğu performans için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Aslında 20. dakikada Yedlin'e yapılanla net bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Bu bize verilen net bir mesajdı. Her iki takım da oyun oynamaya, oyunu güzelleştirmeye çalışan düşünce içerisindeydi. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar, sanırım her maç ve her takım için farklı şekilde açıklanabiliyor, yorumlanabiliyor. Sağ olsun her itiraz ettiğimiz pozisyonda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı, hepimizin futbola farklı boyutta bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptılar." ifadelerini kullandı.

Takım olarak yaptıkları hataları içlerinde değerlendireceklerini ancak hakem kararlarının oyuna etki etmemesi gerektiğinin altını çizen Levent Şahin, şöyle konuştu:

"Oyunun belirli noktalarında maçın kaderini etkileyecek, pozisyonların olduğunu düşünüyoruz. Akşam muhakkak yorumcular da bunu tartışacaklardır. Konuya bu taraftan girmek istiyorum, insanlar hata yapabilir, hepimiz yapabiliriz ama hatayla, niyeti ayırmak gerek. Hem görsel hem de işitsel olarak sanırım pozisyonlarla ilgili Riva ile sağlıklı bir iletişim kuramadılar herhalde. Kaybedilen puan sonuçta ne olursa olsun her zaman söylüyoruz Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir."

Şahin, "Zirve ile puan farkı kalan haftalarda kapanabilir mi?" sorusuna ise, "Galatasaray futbol takımının olduğu her yerde, her şey mümkündür. Bundan sonra bunun mümkün olup olmayacağına bakacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız, umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez." yanıtını verdi.

Levent Şahin, Yedlin'in kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğünü belirterek, "Umarım çok ciddi bir şey olmaz ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.