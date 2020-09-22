  • BIST 1.096
  • Altın 469,869
  • Dolar 7,6448
  • Euro 8,9469
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hajduk Split, perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi

Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Hajduk Split'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Marin Ljubić, Kristian Dimitrov, Darko Nejašmić, Leon Kreković, Marin Jakoliš, Mijo Caktaš, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakić, Mario Čuić, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Jurić, Ivan Dolček, David Čolina, Mario Vušković, Darko Todorović, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentić.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha22 Eylül 2020 Salı 11:15
  • Milan yeni sezona galibiyetle başladı22 Eylül 2020 Salı 11:15
  • Fransa Açık elemelerine 3 Türk tenisçi katılacak21 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • Mamak lige hazır21 Eylül 2020 Pazartesi 03:34
  • UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev20 Eylül 2020 Pazar 23:55
  • Fatih Terim'den Marcao açıklaması: Galatasaray para kazanacaksa ben de giderim20 Eylül 2020 Pazar 23:52
  • Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu20 Eylül 2020 Pazar 15:28
  • MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk ilk antrenmanına çıktı20 Eylül 2020 Pazar 15:24
  • Beşiktaş, Rio Ave maçı hazırlıklarına başladı20 Eylül 2020 Pazar 15:22
  • Olimpiyat yolunda koşarken köpeklerden annesi koruyor20 Eylül 2020 Pazar 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti