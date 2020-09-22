Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi

Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla saat 20.40'ta İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Hajduk Split'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Marin Ljubić, Kristian Dimitrov, Darko Nejašmić, Leon Kreković, Marin Jakoliš, Mijo Caktaš, Dimitrios Diamantakos, Nihad Mujakić, Mario Čuić, Jani Atanasov Jairo, Adam Gyurcso, Stanko Jurić, Ivan Dolček, David Čolina, Mario Vušković, Darko Todorović, Josip Posavec, Bassel Jradi, Karlo Sentić.
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