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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

İkinci turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanşları 27-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

İki tur daha var

Cim Bom'un gruplara kalması için bu elemenin yanı sıra 3. ön eleme ve Play-Off'taki rakiplerini geçmesi gerekiyor. Eğer Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne 2. turda veda ederse Avrupa'ya nokta koyacak. Ancak 3. ön elemede elenirse Avrupa Ligi Play-Off'una, Devler Ligi'ne Play-Off aşamasından veda ederse de direkt Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

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