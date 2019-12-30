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Galatasaray'ın Talisca teklifi belli oldu

Galatasaray, ocak ayında yepyeni bir takım oluşturacak. Listenin başında Anderson Talisca bulunuyor. Çin Kulübü Guangzhou'ya kiralama için teklif yapıldı.
Galatasaray'ın Talisca teklifi belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından yönetimle birlikte büyük planları uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı.

Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi kiralayan Sarı-Kırmızılılar, orta alanda hücum gücü yüksek bir isme de yöneldi. Bu futbolcu ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ydı. Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Kulübü'nde devam eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için teklif yapıldı.

SENELİK 6 MİLYON EURO ALACAK

 

Cim-Bom, Anderson Talisca'yı kiralamayı planlıyor. Futbolcuya senelik 6 milyon euro teklif edileceği öğrenildi. Talisca'nın bunu kabul etmesi bekleniyor. Çin ekibine ise ilk etapta bedelsiz kiralama teklifinde bulunuldu. 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Talisca'nın yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray bir dönem Beşiktaş forması giyen Ryan Babel'i de renklerine bağlamıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Talisca'yla birlikte takımın hücum gücünü yukarı çekmeyi planlıyor.

BABEL DEVREYE SOKULACAK

Çin Ligi'nde yabancı futbolcular için üst maaş limiti 3 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak Talisca gibi daha önce mukavele imzalayanlar için bu durum söz konusu değil. Sambacı, Çin'de senelik olarak 10 milyon euro civarında bir maaş alıyor. Galatasaray bu paranın 6 milyon eurosunu ödeyecek. Çin ekibi teklifi kabul ederse futbolcunun kalan maaşını verecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in de sambacıyı çok istediği ve gerekirse devreye Hollandalı Babel'in de sokulabileceği kaydedildi.

SİNAN ENGİN DE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray ilk yarının sonlanmasının ardından transferde harekete geçmişken, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin'den flaş bir iddia geldi.

Engin, Galatasaray'ın, futbol kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için girişimlerde bulunduğunu kaydetti ve, Emre Kılınç ile Mert Hakan ile de anlaştığını vurgulayarak, "Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Ayrıca Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de prensip anlaşmasına vardı ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AKŞAM

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