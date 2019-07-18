  • BIST 99.987
  • Altın 259,883
  • Dolar 5,6886
  • Euro 6,3926
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Galatasaray'ın yeni transferi Seri İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 27 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpte sezon sonuna kadar forma giyecek.
Galatasaray'ın yeni transferi Seri İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Nice takımından 30 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu için Fulham, kulüp rekoru bir bonservis bedeli ödemişti.

İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'dan ayrılan Ryan Babel'in ardından Seri de sarı-kırmızılıların yolunu tuttu. Bu transferde Didier Drogba'nın da rolünün büyük olduğu ve oyuncuyu kendi başına Galatasaray'a gelmek için ikna ettiği belirtiliyor.

Napoli ve Roma gibi dev İtalyan takımlarının radarında olan Afrikalı futbolcu tercihini Cim Bom'dan yana kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti18 Temmuz 2019 Perşembe 06:34
  • 17 Temmuz 20.30 HADİ ipucu: 2019-2020 Süper Lig Sezonu'na ismi verilen eski futbolcu kimdir?17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
  • İşte Galatasaray'ın yeni forveti17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
  • Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
  • Beklenen transfer gerçekleşti: Yarın İstanbul'da17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
  • Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
  • Seri imza için İstanbul'a geliyor17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:18
  • Napoli, Eljif Elmas transferini duyurdu16 Temmuz 2019 Salı 23:15
  • 2019-2020 sezonu hakem klasmanları açıklandı16 Temmuz 2019 Salı 16:45
  • Galatasaray'da sürpriz ayrılık16 Temmuz 2019 Salı 16:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti