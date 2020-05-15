Ganalı cenaze taşıyıcılarından Türkiye'ye mesaj

Ganalı cenaze danscılarından Benjamin Aidoo, İbrahim Haskoloğlu'na röpörtaj verdi.
15 Mayıs 2020 Cuma 11:21
Koronavirüs tüm Dünya'ya yayılmasından sonra sosyal medyada çığ gibi büyüyen Ganalı cenaze taşıyıcılarının popülerliğini koruyor.
İbrahim Haskoloğlu'na röpörtaj veren Ganalı cenaze taşıyıcı Benjamin Aidoo röpörtaj esnasında Türklere de mesaj verdi.. Haskoloğlu; “Sağlık çalışanlarını dinlemeyip salgın sürecinde sokağa çıkan bazı türk insanına ne söylemek istersin?” sorusu üzerine Ganalı cenaze taşıyıcı Benjamin Aidoo “onlarla dans ederim”,”eğer kurallara uymazlarsa cenazeleriyle dans ederim” dedi.
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