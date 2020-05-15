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Ganalı cenaze taşıyıcılarından Türkiye'ye mesaj

Ganalı cenaze taşıyıcılarından Türkiye'ye mesaj
Ganalı cenaze danscılarından Benjamin Aidoo, İbrahim Haskoloğlu'na röpörtaj verdi.

Koronavirüs tüm Dünya'ya yayılmasından sonra sosyal medyada çığ gibi büyüyen Ganalı cenaze taşıyıcılarının popülerliğini koruyor.

İbrahim Haskoloğlu'na röpörtaj veren Ganalı cenaze taşıyıcı Benjamin Aidoo röpörtaj esnasında Türklere de mesaj verdi.. Haskoloğlu; “Sağlık çalışanlarını dinlemeyip salgın sürecinde sokağa çıkan bazı türk insanına ne söylemek istersin?” sorusu üzerine Ganalı cenaze taşıyıcı Benjamin Aidooonlarla dans ederim”,”eğer kurallara uymazlarsa cenazeleriyle dans ederim” dedi.

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