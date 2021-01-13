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Gani Pilavcı unutulmadı

ABB Meclisi, Mamak’ta uzun yıllar meclis üyeliği ve muhtarlık yapan geçtiğimiz günlerde de hayatını kaybeden Gani Pilavcı’yı unutmadı. Meclis, Pilavcı’nın adının evinin bulunduğu sokakta yaşatılmasını oy birliği kabul etti. 
Gani Pilavcı unutulmadı

Mamak’ta 1989-94 yılları arasında ilçe meclis üyeliği ve daha sonra 2009-2020 Çağlayan Mahallesi muhtarlığı görevini yürüten Gani Pilavcı, geçtiğimiz 12 Temmuz günü muhtarlık görevini yürütürken vefat etti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mamak’ta uzun yıllar hizmet etmiş Gani Pilavcı’ya örnek bir vefada bulundu. AK Parti Meclis Üyesi Murat Köse, CHP Meclis Üyesi Yaşar Neslihanoğlu, İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker, MHP Meclis Üyesi Murat Ilıkan olmak üzere dört parti meclis üyesinin, Pilavcı’nın evinin bulunduğu sokağın ‘Muhtar Gani Pilavcı Sokağı’ olarak adının değiştirilmesine yönelik verdikleri önerge ABB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. 

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MAHALLESİNDE SEVİLEN BİRİYDİ 
Mamak Çağlayan Mahallesi’nde uzun yıllar muhtarlık görevini yürüten ve görevi devam ederken vefat eden Gani Pilavcı Mamak’ta ve özellikle mahallesinde çok seviliyordu. Yıllarca bölge için çalıştığını ve hizmet ettiğini belirten mahalle sakinleri, “Mahallemizin her şeyiydi. Yıllarca bizlerin hizmeti için çabaladı. Mamak’ta tanınan bilinen hatırı sayılır kişilerdendi. Görevini severek yapıyor ve herkesin derdini sıkıntısını dinliyordu. Temmuz ayında aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Adının oturduğu evin sokağında yaşayacak olması çok güzel. Bizler çok sevindik” ifadelerine yerdi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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