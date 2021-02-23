Gara şehitleri anısına yemek dağıtıldı

Ulus’ta Başkent’teki bazı STK’lar tarafından, PKK’lı teröristlerce Gara’da şehit edilen vatandaşlar ve tüm şehitlerin anısına mevlit okutulup ihtiyaç sahiplerine yemek ikram edildi, Türk Bayrağı dağıtıldı.

Ankara’da, PKK’lı teröristlerce Gara’da şehit edilen vatandaşlar ve tüm şehitlerin anısına Ulus’ta mevlit okutulup ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtıldı.

Başkent’teki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon Hacı Bayram Garipler ve Meczuplar Konaklama ve Aş Evi’nde gerçekleştirildi. Şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim’in ve yapılan duaların ardından başlayan programda ihtiyaç sahibi kişilere ve bölgede çalışanlara yemek ikram edildi. Programda şehitlerin anısına Türk Bayrakları ve karanfiller de dağıtıldı.

STK’LAR ŞEHİTLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Sivil toplum kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, programla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Gara şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına ihtiyaç sahibi kişilere yemek ikramında bulunduk. Egem Mutfak organizasyonluğunda Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu, Avusturya Gönüllüleri, Umudum Umut Olsun Derneği, İlknur Uzun ve hayırseverleri, Erzurum İhyader birleşerek örnek bir programda bir araya geldik. Bu program STK’ların vatanın birliği, beraberliği için çalıştığının en güzel örneğidir.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-