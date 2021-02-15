  • BIST 1.555
  • Altın 408,523
  • Dolar 6,9662
  • Euro 8,4511
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 6 °C
»

Gara ve 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu.
Gara ve 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu

15 Temmuz Derneği ve Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Her Ay 251 Hatim" programı bu ay Fatih Camisi'nde gerçekleştirildi.

Öğle namazı öncesi düzenlenen mevlit programında, okunan hatmi şeriflerin duası yapılarak 15 Temmuz şehitleri ve Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşların ruhuna hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince yapılan hatim duasının ardından cemaatle birlikte öğle namazı kılındı.

Programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk'un 'İstiklal Marşı' çağrısına destek veren asırlık çınar, öğrencilerin sevincine de ortak oldu15 Şubat 2021 Pazartesi 15:30
  • İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:30
  • Gara ve 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu15 Şubat 2021 Pazartesi 15:29
  • 22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz beraat etti15 Şubat 2021 Pazartesi 15:05
  • Diyarbakır annelerinden Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki: Bu saldırı tüm insanlığa yapılmıştır15 Şubat 2021 Pazartesi 15:04
  • Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılışı yapıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 14:42
  • TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür15 Şubat 2021 Pazartesi 14:41
  • Akdeniz’de ‘tropikal istila’ tehlikesi15 Şubat 2021 Pazartesi 14:14
  • Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı15 Şubat 2021 Pazartesi 14:13
  • 100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti15 Şubat 2021 Pazartesi 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti